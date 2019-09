USA Kongress kavatseb välja nõuda ka üleskirjutised Trumpi kõnedest Putiniga

„Ma arvan, et siin on ülimalt oluline kaitsta Ameerika Ühendriikide riiklikku julgeolekut ja vaadata, kas vestlustes teiste maailma liidritega - ja eriti Putiniga - õõnestas president Trump meie julgeolekut ka viisil, mis võiks tuua talle ja tema valimiskampaaniale isiklikku kasu,“ ütles Schiff pühapäeval telekanalile NBC.

USA meedia teatas nädalavahetusel, et Valge Maja piiras juurdepääsu president Trumpi mitmetele välisliidritega tehtud kõnede üleskirjutistele, paigutades need salajasse arvutiserverisse, millele on ligipääs vähestel.

USA erinevates meediaväljaannetes tsiteeritud ametnike sõnul algas rohkem kui aasta tagasi poliitika piirata juurdepääs mõnedele president Trumpi kõnede kokkuvõtetele vestlustest välisriikide juhtidega, sh Venemaa president Vladimir Putini ja Saudi kroonprints Mohammed bin Salmaniga.