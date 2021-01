USA kongress asub president Trumpi tema viimasel töönädalal tagandama

Tagandamisprotsessi loodetakse alustada võimalusel juba esmaspäeval, aga mitte hiljem kui kolmapäeval, kirjutab Axios.

Eelnõu neljaleheküljelisest mustandist selgub, et president Trumpile esitatakse süüdistus "ülestõusu õhutamist" puudutavas punktis. Üle poole Esindajatekoja demokraatidest andis sellele laupäeval oma toetuse - kokku 190 rahvasaadikut. Ühtki vabariiklasest kongresmeni tagandamisprotsessi algatajate seast ei leia.

Hoolimata laialdasest demokraatide poolehoiust on endiselt ebaselge, kas ametist lahkuva riigipea tagandamiseks on Kongressis piisavalt toetust. Ja aeg tiksub halastamatult protsessi kahjuks.

Trumpi tagandamiseks demokraatide kontrolli all olevas Esindajatekojas piisab lihthäälteenamusest. Tõenäoliselt tuleb see ka kokku, misjärel jätkub protsess Senatis, kus on tagandamise kinnitamiseks vajalik kahekolmandikuline häälteenamus. Mõlemal parteil on Senatis hetkel 50 kohta, mis tähendab, et süüdistuste poolt peab olema ka vähemalt 17 vabariiklast.

Olukorra teeb ühtlasi keeruliseks tõsiasi, et Senati töös on vaheaeg kuni 19. jaanuarini - see on päev enne Trumpi ametiaja lõppu.

Foto: Scanpix

Nõudmised president Trumpi tagandamiseks tõusid pärast dramaatilisi sündmusi kolmapäeval, kui Trumpi poolehoidjate jõuk tungis Kapitooliumisse, et peatada Joe Bideni valimisvõidu kinnitamine. Viimased lähtusid tänase riigipea alusetutest väidetest ulatuslike valimispettuste kohta. Juhtunu tagajärjel kaotas elu viis inimest.

Trump mõistis pärast parteiülest kriitikat Kapitooliumis juhtunu hukka ja tunnistas ühtlasi Bideni võitu, lubades võimu 20. jaanuaril demokraatidele korrapäraselt üle anda. Juhul, kui Kongress teda enne seda ei taganda, on tal võimalik taas presidendiks kandideerida 2024. aastal.