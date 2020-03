USA kongresmen kandis koroonaviiruse vastu võitlemiseks raha eraldamise hääletusel gaasimaski

„Vaatame üle täiendavat eraldist koroonaviiruse vastu,” kirjutas Gaetz Twitteris foto juurde, millel ta kannab maski, nagu oleks see täiesti normaalne osa tööriietusest, vahendab Guardian.

Reviewing the coronavirus supplemental appropriation and preparing to go vote. pic.twitter.com/wjJ4YY4VZz — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 4, 2020

Gaetz ütles, et kandis maski enese viiruse eest kaitsmiseks. Samal ajal hääletas ta 8,3 miljardi dollari eraldamise poolt koroonaviiruse vastu võitlemiseks.

Gaetzi on süüdistatud väärinformatsiooni levitamises viiruse kohta. Eile ütles Gaetz enesekaitseks, et poliitikutel on kõige suurem tõenäosus koroonaviirusesse nakatuda.

„Me lendame läbi kõige räpasemate lennujaamade, me puudutame igaüht, kellega kohtume, nii et kui keegi peaks koroonaviiruse saama, on see kindlasti kongress,” lausus Gaetz.

Some scenes from the floor courtesy of a GOP lawmaker. pic.twitter.com/Gmq0xQJXeZ — Juliegrace Brufke (@juliegraceb) March 4, 2020

