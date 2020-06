USA kohus: Floydi mõrvas süüdistava politseiniku kautsjoniks on üle miljoni dollari

Chauvinit süüdistatakse Floydi surmaga seoses teise astme mõrvas ning kolmanda astme mõrvas ja tapmises. Juhtunu järel vallandatud politseinik ilmus Hennepini maakonna kohtusse video teel vanglast, kandes vangidele omast oranži pükskostüümi ja sinist maski, vahendab uudistekanal NBC.

Kohtunik Jeannice Reding rahuldas süüdistaja taotluse tingimusteta 1,25 miljoni dollari suurusest tingimisi kautsjonist või väiksemast 1 miljoni dollari suurusest tingimustega kautsjonist. Miljoni dollari suuruse kautsjoni puhul on tingimusteks, et Chauvin annab ära oma tulirelvad ja relvaloa, et tal pole mingit kontakti Floydi perekonnaga ning et ta ei tööta turvatöötaja ega politseinikuna.

Chauvini advokaat Eric Nelson ei vaidlustanud nõudeid ja palus määrata järgmise kohtuistungi 29. juunile. Endine politseinik ei tunnistanud eile oma süüd.

Juhtunust tehtud videol on näha, kuidas Chauvin hoiab oma põlve Floydi kaelal pea üheksa minutit hoolimata sellest, et viimane palub, et tal lastaks hingata.

Kolme teist kohtualust politseinikku süüdistatakse Chauvini abistamises ja tapmisele kihutamises ning neile määrati kautsjon juba eelmisel nädalal.

Floydi surm on toonud kaasa meeleavaldused rassismi ja politseivägivalla vastu üle maailma.