USA kehtestas Hiina ametnikele uiguuride represseerimise eest viisapiirangud

USA välisminister Mike Pompeo ütles, et Hiina valitsus on korraldanud ülimalt repressiivse kampaania, vahendab BBC News.

Oma avalduses süüdistas Pompeo Hiina valitsust uiguuride, kasahhide, kirgiiside ja teiste moslemite represseerimises.

See on Pompeo sõnul sisaldanud massilisi kinnihoidmisi interneerimislaagrites, kõikjale tungivat kõrgtehnoloogilist jälgimist, kultuurilise ja usulise identiteedi väljenduste drakoonilist kontrollimist ning inimeste sundimist naasma välismaalt Hiinasse, kus neid ootab tihti karm saatus.

Hiina peab süüdistusi alusetuteks ja on USA sammud hukka mõistnud.

„Ei ole sellist asja nagu need niinimetatud „inimõiguste küsimused”, mida väidavad Ühendriigid,” ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Geng Shuang esmaspäeval. „Need süüdistused ei ole USA jaoks midagi enamat kui ettekääne sekkuda tahtlikult Hiina siseasjadesse.”

Viisapiirangud kehtestatakse Hiina valitsuse ja kommunistliku partei ametnikele ning nende perekonnaliikmetele.

„Ühendriigid kutsuvad Hiina Rahvavabariiki lõpetama viivitamatult oma repressioonikampaania Xinjiangis, vabastama kõik need, kes on meelevaldselt kinni peetud, ja lõpetama jõupingutused välismaal elavate Hiina moslemi vähemusgruppide esindajate sundimiseks Hiinasse naasma, et seista silmitsi ebakindla saatusega,” öeldakse USA avalduses.