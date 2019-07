USA katsetas Iisraeliga Alaskas edukalt raketisüsteemi Arrow 3

Tehnoloogilisel tipptasemel oleva raketitõrjesüsteemi Arrow-3 töötas välja Israel Aerospace Industries koostöös ameeriklaste Boeinguga, vahendab BBC.

Arendust rahastas juudiriigi valitsuse kõrval ka USA raketitõrjeagentuur (MDA).

Arrow-3 on projekti Arrow-2 ideeliseks jätkuks: erinevalt eelmisest versioonist suudab see tabada vaenlase ballistilisi rakette kuni 250 kilomeetri kaugusel ja saja kilomeetri kõrgusel. Ühe raketi maksumuseks on hinnanguliselt kolm miljonit dollarit (2,27 miljonit eurot).

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles pühapäeval, et Arrow 3 annab võimekuse astuda Iraanist ja teistest vaenulikest paikadest riiki tulistatavatest ballistilistest rakettidest võitu. MDA väitel suudab Arrow 3 tabada rakette ka atmosfäärist väljas, mis märgib pöördelist arengut.