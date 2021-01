USA Kapitooliumi ründaja palub president Trumpilt armuandmist: see on ülekohus, me olime seal sinu palvel

"See oli väga kummaline kogemus, kui FBI mind vahistas," ütles naine CBS 11-le. "Nad on väga professionaalsed ja see oli väga kummaline tunne. Mul on palju usku Jumalasse ja ma lihtsalt kiitsin teda ja palvetasin ning teadsin, et Jumal hoolitseb minu eest selles olukorras."

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) otsis Ryan'i kodu reedel läbi.

Mässu toimumise päeval eralennukiga Washingtoni lennanud Ryanile esitatakse süüdistus teadlikult Kapitooliumi hoonesse või territooriumile sisenemises ja seal viibimises ilma seadusliku volituseta.

"Ma tahan, et inimesed teaksid, et ma olen normaalne inimene. Et ma kuulan oma presidenti, kes käskis mul minna Kapitooliumi. See, et ma näitasin seal olles välja oma patriotismi ja ma lihtsalt protestisin ja ma ei üritanud midagi vägivaldset teha ega saanud aru, et tegelikult oli seal vägivald, ”ütles Ryan. "Tahaksin lihtsalt vabandada kõigi nende perekondade ees, keda mistahes negatiivne keskkond mõjutab, ja tahaksin lihtsalt öelda, et ma tõesti armastan inimesi ja ma ei ole kaabakas, kelleks paljud inimesed mind nimetavad või arvavad, et ma olen, sest olin Trumpi toetaja Kapitooliumis."

Ryan ütles CBS 11-le, et ta sooviks, et president Trump talle armu annaks.

"Ma arvan, et me kõik väärime armuandmist. Mind ootab vanglakaristus. Ma arvan, et ma ei vääri seda ja ma saan aru, et kõik inimesed arreteeritakse, kes seal olid, seega arvan, et kõik väärivad armuandmist, seega paluksin USA presidendil mulle armu anda."

Ryan postitas Kapitooliumi mässu ajal sotsiaalmeediasse foto, millel ta poseerib Kongressi hoone katkise akna ees. “Aken pealinnas,” kirjutas ta. "Ja kui uudised ei lakka meie kohta valetamast, tuleme järgmisena nende stuudiote kallale."

"Ma ei tunne oma südames häbi ega süüd. Tunnen, et järgisin põhimõtteliselt oma presidenti. Järgisin seda, mida meid kutsuti tegema. Ta palus meil sinna lennata. Ta palus meil seal olla. Nii et tegin seda, mida ta meil palus, ”ütles Ryan. "Ma tunnen end selles olukorras veidi ülekohtuselt, kuna olen kinnisvaramaakler ja see on mu ettevõtte põhja viinud. See on võtnud minu äri. Mind laimatakse Internetis, kogu maailmas ja uudistes, aga ma olen nagu iga teine tavaline inimene. "