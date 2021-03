USA Kapitooliumi politsei hoiatas äärmuslaste plaani eest täna kongressi rünnata

Oht näib olevat seotud peamiselt vandenõuteooria QAnon toetajate levitatavate kuuldustega, et endine president Donald Trump tuleb 4. märtsil uuesti võimule. See oli kuni 1933. aastani USA presidentide inauguratsioonikuupäev, aga toodi siis 20. jaanuarile, vahendab Associated Press.

Võimud on muu hulgas lugenud valitsusvastase relvastatud organisatsiooni Three Percenters liikmete internetivestlusi, mis puudutavad võimalikke plaane täna Kapitooliumi rünnata, teatasid kaks anonüümseks jäänud korrakaitseametnikku AP-le. Three Percentersi liikmeid oli ka 6. jaanuaril Kapitooliumi rünnanute hulgas.

„Ühendriikide Kapitooliumi politseiamet on teadlik ja valmis igasugusteks potentsiaalseteks ohtudeks kongressi liikmetele või Kapitooliumi kompleksile,” öeldakse Kapitooliumi politsei avalduses. „Me oleme saanud luureandmeid, mis näitavad tuvastatud relvastatud rühmituse plaani tungida neljapäeval, 4. märtsil Kapitooliumile.” Politsei oma avalduses rühmituse nime ei maininud.

USA kongressi esindajatekoda lõpetas eile vägivallaohu tõttu selleks nädalaks oma töö.

Esindajatekoja korrapidaja ehk sergeant-at-arms’i kohusetäitja Timothy Blodgett saatis varem sel nädalal kongressi liikmetele soovituskirja, milles öeldi, et Kapitooliumi politseil ei ole viiteid sellele, et mingid organisatsioonid sõidaksid Washingtoni protestima või vägivallaakte toime panema.

Seda soovitust uuendati aga eile hommikul. Blodgett kirjutas, et Kapitooliumi politsei on saanud uut ja murettekitavat informatsiooni ning luureandmeid, mis viitavad ühe relvarühmituse suurenenud huvile Kapitooliumi vastu 4.-6. märtsil.

Kapitooliumi politsei ülem Yogananda Pittman ütles oma tunnistuses esindajatekoja komiteele, et uurijad on kogunud murettekitavaid luureandmeid, aga keeldus avalikult üksikasjadest rääkimast.

Eile püüdsid föderaalagendid kindlaks teha, kas Washingtonis on kasvanud broneeritud hotellitubade arv, ning jälgisid Washingtoni suunduvaid lende, autorendi reserveeringuid ja võimalikke busside tellimisi inimeste Washingtoni toomiseks, teatas selle tegevusega kursis olev isik AP-le.