USA Kapitoolium suleti julgeolekuohu tõttu

USA Salateenistus teatas, et Kapitooliumi lähedal oli väike põleng, mis tuletõrjujate poolt kiiresti kustutati. "Ohtu ühegi inimese elule ei ole," kinnitas Salateenistus.

Töötajatele edastati eelnevalt sõnum, et hoone, mis on koduks USA Kongressile, pandi lukku ja kedagi ei lubata julgeolekukaalutlustel sisse ega välja.

Hoone juures viibivate ajakirjanike sõnul oli kuulda häireolukorrale viitavaid teateid ning peatati ka Bideni ametisse vannutamise tseremoonia proov.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on hoiatanud relvastatud protestide eest kolmapäeval toimuva Bideni presidendiks vannutamise ajal.

Washingtoni tuuakse kindlustama üle 25 000 rahvuskaartlase. Asja tõsidust näitab see, et armeeminister Ryan McCarthy ütles eile Associated Pressile, et kõik Washingtoni toodavad rahvuskaartlased on läbinud taustakontrolli, sest kardetakse ohtu ka nende ridadest.

Eile vahistati seoses 6. jaanuari rahutustega Kapitooliumil New Mexico maakonnaametnik Couy Griffin, kes on organisatsiooni Kauboid Trumpi Poolt (Cowboys for Trump) asutaja ja kes lubas naasta inauguratsioonile tulirelvadega.

Suurem osa Washingtonist on inauguratsiooni eel lukku keeratud. National Mall, mis on inauguratsioonide ajal tavaliselt rahvast täis, on nüüd Salateenistuse nõudmisel suletud.

Bideni meeskond palus ameeriklastel vältida inauguratsiooniks Washingtoni reisimist koroonaviiruse pandeemia tõttu. Kohalikud ametnikud kutsusid üritust eemalt jälgima.