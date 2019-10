USA kandis Hiina organisatsioone uiguuride represseerimise eest musta nimekirja

Need organisatsioonid on nüüd niinimetatud Entity List’is, mis keelab neil USA ettevõtetelt toodete ostmise ilma Washingtoni heakskiiduta, vahendab BBC News.

28 organisatsiooni hulgas on nii valitsusasutusi kui ka tehnoloogiaettevõtteid, mis on spetsialiseerunud jälgimisseadmetele.

USA kaubandusministeerium teatas, et need organisatsioonid on segatud inimõiguste rikkumistesse.

Inimõiguslaste sõnul on Peking koondanud peamiselt moslemitest uiguure vangilaagritesse, mida Hiina ise nimetab äärmuslusevastaseks võitluseks mõeldud „kutseõppekeskusteks”.

Inimõigusteorganisatsioonide ja ÜRO andmetel on Hiina vahistanud üle miljoni uiguuri ja teiste vähemuste esindaja. Vangilaagrites sunnitakse neid islamist lahti ütlema, rääkima ainult mandarini keelt ja õppima kuulekust kommunistlikule valitsusele.

Hiina väitel on need kutseõppekeskused, mis annavad töökoha ja aitavad lõimuda Hiina ühiskonda. Kõike seda tehakse väidetavalt terrorismi ärahoidmise nimel.