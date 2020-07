USA kaitseministri sõnul viiakse Saksamaalt välja ligi 12 000 sõdurit

Plaani järgi toodaks umbes 6400 sõdurit tagasi USA-sse ja 5400 paigutataks ümber Euroopas, vahendab Deutsche Welle.

Varem sel kuul teatas Pentagon, et USA president Donald Trump kiitis heaks plaani viia Saksamaalt välja 9500 USA sõdurit. Eile nimetas aga Esper esialgse arvuna 11 800.

Plaani järgi jääks Saksamaale umbes 25 000 USA sõdurit.

Ümberpaigutatavad sõdurid viidaks plaani järgi Itaaliasse ja Belgiasse, aga mõned ka Poolasse ja Balti riikidesse, kui Varssavi nõustub kokkuleppega, mille kallal pooled töötavad, teatas Esper.

Kaitseminister lisas, et vägede ümberpaigutamine läheb maksma „ühekohalise numbriga” miljardit dollarit.

USA Euroopa väejuhatus ja Euroopa erioperatsioonide väejuhatus viiakse Saksamaalt Stuttgardist Belgiasse Monsi, teatas kindral Tod Wolters Euroopa väejuhtusest.

Esper ütles, et vägede ümberpaigutamine on osa suuremast plaanist USA strateegia uuendamiseks Venemaa vastu. „Me järgneme piirile idas, kus on meie uusimad liitlased,” ütles Esper.

USA erukindral Ben Hodges ütles Deutsche Wellele, et USA vägede ümberpaigutamise otsus on üdini vale. „Ühendriikide tähtsaim liitlane Euroopas on Saksamaa,” ütles Hodges.

Hodgese sõnul on USA võimekuse vähendamine Euroopas ilma Venemaa agressiivsuse vähendamist saavutamata kingitus Kremlile.