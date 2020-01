USA kaitseminister võimalikust Iraani kultuuriobjektide ründamisest: me järgime relvakonflikti seadusi

„Me järgime relvastatud konflikti seadusi,” ütles Esper eile CNN-ile.

Kui Esperilt küsiti seepeale, kas see tähendab, et Iraani kultuuriobjekte sihikule ei võeta, vastas ta: „Sellised on relvastatud konflikti seadused.”

Trump oli korranud oma ähvardust võtta sihikule Iraani kultuuriobjektid vestluses ajakirjanikega presidendilennuki Air Force One pardal päev varem.

„Neil on lubatud tappa meie inimesi, neil on lubatud piinata ja sandistada meie inimesi, neil on lubatud kasutada teeäärseid pomme ja lasta õhku meie inimesi ja meil ei ole lubatud puudutada nende kultuuriobjekte? Nii see ei käi,” lausus Trump ajakirjanikele. „Kui nad midagi teevad, tuleb suurem vastus.”

Trumpi sellised ähvardused sattusid terava kriitika alla, sest kultuuriobjektide sihikule võtmine on rahvusvahelise õiguse vastane ja ka USA pikaajalise sõjalise poliitika vastane.

Kaks USA kõrget ametnikku ütlesid pühapäeval CNN-ile, et administratsioonis on Iraani kultuuriobjektide ründamisele laialdane vastuseis.

„Miski ei ärrita inimesi nii nagu armastatud kultuuriobjektide tahtlik hävitamine. Olgu siis usumälestiste hävitamine ISIS-e poolt või Leuveni raamatukogu põletamine Teises maailmasõjas, ajalugu näitab, et tsivilisatsioonile tähenduse andvate kohtade sihikule võtmine ei ole mitte ainult ebamoraalne, vaid ka ennast kahjustav,” ütles üks ametnik.