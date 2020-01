USA kaitseminister eitas vägede Iraagist väljatoomist, kuigi kindrali kiri viitab vastupidisele

USA jõudude Iraagis ülema, brigaadikindral William H. Seely kirjas kombineeritud ühendatud operatsioonide asedirektorile Abdul Amirile öeldakse, et USA „paigutab jõud lähipäevil ja -nädalatel ümber” pärast seda, kui Iraagi parlament nõudis nende lahkumist, vahendab BBC News.

Esper väitis aga, et ei ole tehtud mingisugust otsust lahkuda.

„Härra, asjakohase viitega Iraagi Vabariigi suveräänsusele ja nagu palutud Iraagi parlamendi ja peaministri poolt paigutab CJTF-OIR (Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve) jõud lähipäevade ja -nädalate jooksul ümber, et valmistada ette edasiseks liikumiseks,” öeldakse kirjas.

Kirjas lisatakse, et tarvitusele võetakse teatud meetmed, sealhulgas tihedam lennuliiklus „pimedatel tundidel”, et „tagada, et Iraagist välja liikumine viidaks läbi ohutul ja tõhusal viisil”.

„Ei ole tehtud mingisugust otsust Iraagist lahkumiseks. Ma ei tea, mis see kiri on... Me püüame välja selgitada, kust see tuleb, mis see on. Aga ei ole tehtud otsust Iraagist lahkuda. Punkt,” kinnitas aga kaitseminister Esper.

Seejärel esines pressikonverentsil USA kõrgeim sõjaväelane, staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley, kes ütles, et kiri oli „viga”.

Milley sõnul oli tegemist mustandiga, mis oli halvasti sõnastatud, ei olnud allkirjastatud ja seda poleks tohtinud avaldada. Milley väitel ringles kiri täienduste lisamiseks, teiste hulgas iraaklaste poolt.

„[Kiri] saadeti mõnedele Iraagi sõjaväe tegelastele, et koordineerida asju õhus liikumisteks jne. Siis läks see selle tegelase käest teise tegelase kätte ja siis läks see teie kätte. Nüüd on see üks segapuder,” lausus Milley.

Kindral Milley kinnitas, et USA väed ei lahku.