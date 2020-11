USA kaitseministeeriumi juhtkonnas vahetati veel mitu ametnikku vandenõuteoreetikute ja Trumpile ustavate isikute vastu

24 tundi pärast kaitseminister Mark Esperi vallandamist Trumpi poolt kaitseministeeriumi avalduses teatavaks tehtud muudatused on teinud Pentagoni ametnikud ärevaks, vahendab CNN.

Alates esmaspäevast on vallandatud või ise ametist lahkunud neli kõrget tsiviilametnikku, sealhulgas Esper, tema personaliülem ning poliitikat ja luuret juhtinud ametnikud. Nad on asendatud Trumpile lojaalseks peetavate isikutega, sealhulgas vastuolulise tegelasega, kes on levitanud mitmeid vandenõuteooriaid ja nimetanud endist presidenti Barack Obamat terroristiks.

CNN-i teatel kasvab mure, et kaootiline üleminekuperiood võib õõnestada USA riiklikku julgeolekut.

Informeeritud allikad ütlesid eile CNN-ile, et Valge Maja näib nüüd olevat keskendunud Esperi asetäitjate kallale minemisele.

Allikate sõnul võib selle põhjus olla see, et Esper ja tema meeskond olid vastu USA vägede enneaegsele väljatõmbamisele Afganistanist, mida oli kavas teha enne, kui vajalikud tingimused oleksid kohapeal täidetud, ning ka muud julgeolekuküsimused.

„See on hirmutav, see on väga rahutuks tegev,” ütles üks kaitseministeeriumi ametnik CNN-ile. „Need on diktaatori sammud.”

Kaitseministeeriumi ametikohtadele määratute hulgas on vastuoluline erubrigaadikindral Anthony Tata, kes võttis eile tagasi astunud James Andersonilt üle Pentagoni poliitikajuhi rolli.

Tata esitati juba suvel kaitseministri asetäitjaks poliitika alal, aga tema nimetamine võeti tagasi mõlema partei vastuseisu tõttu.

Tata on teinud mitmeid islamofoobseid ja solvavaid avaldusi ning levitanud erinevaid vandenõuteooriaid. 2018. aastal väitis ta mitmes säutsus, et Obama oli „terroristide juht”, kes tegi USA kahjustamiseks ja islamiriikide aitamiseks rohkem kui ükski teine president ajaloos.

Pärast Tata ametisse nimetamise tagasivõtmist määrati ta „ametnikuks, kes täidab kaitseministri asetäitja poliitika alal abi ülesandeid” Andersoni alluvuses.

Oma lahkumiskirjas personalile ütles Anderson: „Ma lahkun teades, et meeskond jääb kindlalt püsima, vaatamata sellele mis ees seisab. Ma julgustan kõiki jääma keskendunuks missioonile, apoliitiliseks ja mitte unustama kunagi oma ametivannet.”