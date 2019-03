USA justiitsminister lubab Muelleri raporti avalikuks teha aprilli keskel. Kärbitult

Justiitsminister Barr ütles kirjas senati ja esindajatekoja justiitskomiteede esimeestele, et tegeleb hetkel uurimisraporti tundliku materjali toimetamisega, mille järel on võimalik see avaldada. On veel teadmata, kui suur osa eriprokuröri raportist saab olema nn musta markeri all ehk salajane, vahendab uudistekanal The Guardian.

Tõsiasi, et raport avaldatakse alles aprilli keskel, ei ole üllatav, sest see on 400 lehekülge pikk, mis tähendab, et selle toimetamine üheskoos ametkondadega nõuab omajagu aega.

Opositsioon avaldas aga juba muret, et justiitsministripoolne toimetamine võib tähendada, et kõik materjal, mis puudutab president Trumpi ja tema lähikonna tegevust, jääb avalikkusele igavesti varjatuks, misjuhul oleks tegemist pelgalt raporti näitliku avalikustamisega.

Trumpile lojaalne justiitsminister Barr avaldas Muelleri raportist eelmisel nädalal neljaleheküljelise ülevaate, milles märkis, et Venemaa tõepoolest sekkus ja mõjutas valimisi, ent Trump ja tema kampaania seda tegevust ei koordineerinud. Kas Trump püüdis takistada uurimist ja õigusemõistmist, jättis Barri sõnul Mueller otsad lahti.