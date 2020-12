USA justiitsminister Barr: presidendivalimiste tulemust mõjutada võinud pettusi ei ole avastatud

Barri jutt on selges vastuolus tema ülemuse, president Donald Trumpi alusetute väidetega valimiste võltsimise kohta.

Barr ütles AP-le, et prokurörid ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agendid on uurinud spetsiifilisi kaebusi ja saadud informatsiooni, aga „seni ei ole me näinud pettust ulatuses, mis oleks võinud tekitada valimiste teistsuguse tulemuse”.

Et seda ütles Barr, on eriti tähelepanuväärne, sest Barr on olnud üks Trumpi kindlamaid liitlasi. Enne valimisi tõstatas ta korduvalt posti teel hääletamise võltsimise ohu teema.

Teised Trumpi administratsiooni ametnikud, kes on Trumpi võltsimissüüdistused ümber lükanud, on vallandatud. Pole selge, kas Barri ootab sama saatus. Tal on Trumpi lähikonnas kõrge positsioon ja nad kohtuvad Trumpiga vaatamata erimeelsustele silmast silma üsna palju.

Siiski märkis senati demokraatide liider Chuck Schumer: „Ma arvan, et ta on järgmine, kes lahti lastakse.”