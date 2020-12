USA justiitsminister astub tagasi

70-aastane Barr ärritas Trumpi, keeldudes toetamast tema vandenõuteooriat, nagu olnuks Bideni võidu taga ulatuslik valimispettus ja häälte massiline võltsimine, vahendab Reuters.

Justiitsminister teatas, et lahkub ametist 23. detsembril ehk veidi vähem kui kuu aega enne seda, kui 78-aastane Biden 20. jaanuaril USA 46. presidendiks vannutatakse. Tema varajase lahkumise järel saab justiitsministri kohusetäitjaks tänane aseminister Jeff Rosen.

"Meie suhted on olnud väga head, ta on teinud silmapaistvat tööd," säutsus president Trump Barri kohta ööl vastu tänast oma Twitteri kontol.

Valge Maja ametnik märkis Reutersile, et Barr astus tagasi omal soovil.

Trumpi ajas meedia teatel hiljuti Barri puhul marru ajalehe The Wall Street Journal paljastus, et justiitsminister töötas valimiskampaania ajal "mitmeid kuid" selle nimel, et varjata Bideni poja Hunteri suhtes algatatud föderaaluurimist.

USA portaal Axios kirjutas juba laupäeval, et president uurib võimalusi Barri väljavahetamiseks. Trump säutsus samal hommikul: "Miks ei paljastanud Bill Barr tõde Hunter Bideni kohta avalikkusele enne valimisi[?]" Veel ühes postituses märkis ta Barri kohta: "Suur pettumus!"

70-aastast Barri peetakse Trumpile väga lojaalseks isikuks. Kuid nagu paljudel teistel valitsuse tippametnikel, ei ole ka temal õnnestunud teha piisavalt selleks, et olla presidendile meeltmööda.

Jõulukuu algul teatas Barr, et justiitsministeeriumi uurimine ei leidnud tõendeid suurematest pettustest tänavustel valimistel - selle avaldusega läks ta vastuollu Trumpi seniste väidetega. Trumpi juristid süüdistasid Barri selles, et ta ei suutnud nende väiteid nõuetekohaselt uurida.

Oma tagasiastumisavalduse esitas ta vahetult pärast seda, kui oli andnud presidendile ministeeriumi uurimise kohta ülevaate. Valge Maja ametniku sõnul oli Barri kohtumine Trumpiga esmaspäeval siiski sõbralik.

Trump jätkab alates presidendivalimistest saadik alusetult väitmist, et tema on valimiste tegelik võitja, süüdistades oma rivaali Bidenit ja viimase erakonda ulatuslikus valimispettuses.