USA justiitsministeeriumi valimiskuritegude juhtivprokurör astus tagasi protestiks alusetute valimispettuste uurimise käsu vastu

Pilger teatas e-kirjas kolleegidele, et justiitsminister teeb algust „tähtsa uue poliitikaga, mis tühistab 40 aastat vana valimispettuste uurimisse mittesekkumise poliitika perioodil, mis eelneb valimistulemuste kinnitamisele ja vaidlustamatuks muutmisele”, vahendab CNN.

Barri memos öeldi prokuröridele, et nad võivad astuda uurimisalaseid samme, näiteks küsitleda tunnistajaid perioodil, mil nad tavaliselt vajaksid selleks valimiskuritegude sektsiooni luba. Pole selge, milline praktiline mõju on sellel valimistulemustele enestele.

Barr ei viidanud millegagi sellele, et justiitsministeeriumil oleks tõendeid president Donald Trumpi massilise valimispettuse väidete toetuseks.

Oma memos märgib Barr, et kuigi „enamik süüdistusi väidetavate valimisväärtegude kohta on sellises ulatuses, et need ei mõjutaks valimistulemust ja seega võib uurimise asjakohaselt edasi lükata, ei ole see alati nii”.

Barr on varem olnud Trumpi alusetute valimispettuse süüdistuste suhtes toetav ja see viimane samm tuleb äärmiselt pingelisel ajal ning võib raskendada juba niigi vaevalist võimu üleminekut. Presidendiks valitud Joe Biden alustab võimu ülevõtmist ajal, kui president Trump ja tema administratsioon keelduvad Bideni võitu tunnustamast, esitades alusetuid süüdistusi valimispettuses.

Justiitsministeeriumi kõrged ametnikud on CNN-i teatel öelnud Barrile, et valimispettuste uurimise poliitika muutmine oleks halb mõte. Barr saatis aga ikkagi eile oma memo välja, mis oli kõrgete ametnike, sealhulgas Pilgeri jaoks üllatus.

Memo eesmärk on ebaselge, sest prokurörid teavad oma ülesandeid niigi, aga see võib olla mõeldud kinnituseks presidendi jaoks, et Barr ja justiitsministeerium näevad vaeva tõendite leidmiseks, mida Trump ja tema kampaaniameeskond ei ole seni suutnud esitada.

„Ma volitan teid uurima olulisi süüdistusi ebareeglipärasustes hääletamisel ja häälte lugemisel enne valimiste kinnitamist teie jurisdiktsioonis teatud juhtudel, nagu ma olen juba teinud spetsiifilistel juhtudel,” ütles Barr oma memos. „Kuigi tõsiseid süüdistusi valimispettustes tuleb käsitleda suure hoolega, ei peaks petlikud, spekulatiivsed, kujuteldavad ega kaugelt otsitud väited olema aluseks esialgseteks föderaaljuurdlusteks.”