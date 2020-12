USA justiitsministeerium uurib võimalikku Valge Maja altkäemaksu eest armuandmise skeemi

Eile avaldatud dokumentides, kus paljud kohad on lugeja eest varjatud, ei nimetata asjaosalisi ega president Donald Trumpi nime. Ei selgu ka see, kas mõni Valge Maja ametnik oli skeemist teadlik, vahendab NBC News.

„Ükski valitsusametnik ei ole olnud ega ole praegu selles dokumendis avaldatud juurdluse subjekt või sihtmärk,” ütles üks justiitsministeeriumi ametnik.

Dokumentides on juttu sellest, kas prokuratuur võib läbi vaadata dokumendid, mis võivad olla olnud kaitstud advokaadi-kliendi suhte tõttu ja konfiskeeriti läbiotsimismääruse alusel.

Ülemkohtunik Beryl A. Howelli 28. augustil antud arvamus on seotud käimas oleva juurdlusega, mis võib hõlmata vähemalt kaht isikut, kes „tegutsesid Valge Maja kõrgete ametnike lobistidena, täitmata lobitöö avalikustamise seaduse registreerimisnõuet ... et kindlustada „armuandmine või karistuse leevendamine”” ühele isikule, kelle nimi on dokumendis varjatud.

Juurdlus puudutab ka ühe teise isiku väidetavat pakkumist „teha märkimisväärne poliitiline annetus vastutasuks presidendi armuandmise või karistuse leevendamise eest”.

Kohtunik ütleb, et uurijad võivad suhtluse läbi vaadata, sest e-kirjavahetuses on osalenud keegi, kes ei olnud advokaadi rollis.

„See poliitiline strateegia presidendi armuandmise saamiseks oli „paralleelne” ja eraldi” ühe isiku rollist teise isiku kaitseadvokaadina, otsustas kohtunik. Mõlemad nimed on dokumendis varjatud.

Valge Maja keeldus seda asja kommenteerimast ja Trump säutsus kohaliku aja järgi eile hilisõhtul: „Armuandmise juurdlus on valeuudis!”