USA justiitsministeerium teatas suurima pimeveebi lapspornosaidi mahavõtmisest

USA justiitsministeeriumi teatel haldas veebilehte „Welcome To Video” väidetavalt Lõuna-Korea kodanik Jong Woo Son, kes vahistati kodumaal, kus talle ka süüdistused esitati. Üle maailma on vahistatud 337 veebilehe kasutajat ja neile on süüdistused esitatud USA-s, Suurbritannias, Lõuna-Koreas, Saksamaal, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Tšehhis, Kanadas, Iirimaal, Hispaanias, Brasiilias ja Austraalias, vahendab CNN.

Son vahistati ja server konfiskeeriti 2018. aasta märtsis. USA, Suurbritannia ja Lõuna-Korea agendid leidsid kaheksa terabaiti laste kuritarvitamise videoid, mis olid veebilehel müüa bitcoinide eest.