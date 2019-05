Ühendemiraadid ei ole veel kedagi nelja aluse sabotaažis süüdistanud. Laevade hulgas oli kaks Saudi Araabia tankerit ning kaks päeva hiljem anti droonide abil löök nafta pumbajaamale Saudi Araabias, vahendab Reuters.

Ar-Riyad süüdistas rünnakuteks käsu andmises Teherani. Omaks võttis need Jeemeni Iraani toetatud Houthi liikumine. Iraan on rünnakutega seotust eitanud.

„Ma arvan, et on selge, et need olid meremiiniid peaaegu kindlasti Iraanist,” ütles Bolton Abu Dhabis ajakirjanikele, aga keeldus kommenteerimast USA osalusel toimuva juurdluse üksikasju.

Bolton ütles, et rünnakud tankerite vastu olid seotud rünnakuga nafta pumbajaamade vastu Saudi Araabia ida-lääne torujuhtmel ning raketirünnakuga Iraagi pealinna Bagdadi Rohelise Tsooni vastu.

Veel ütles Bolton, et enne operatsiooni Ühendemiraatide ranniku lähistel toimus ebaõnnestunud rünnak Saudi Araabia Punase mere sadama Yanbu vastu.