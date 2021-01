USA julgeolekuagentuurid: hiljutine suur küberrünnak pärines tõenäoliselt Venemaalt

See harukordne ühisavaldus oli USA valitsuse esimene ametlik katse nimetada küberrünnaku süüdlane ja võimalik motiiv. Teatati, et häkkimine näis olevat mõeldud luureandmete kogumiseks ja et seni kogutud tõendid viitavad Venemaa spionaažitegevusele, mitte katsele kahjustada või katkestada USA valitsuse tegevust, vahendab Associated Press.

Agentuurid teatasid, et Venemaa tegevus jätkub ja andsid mõista, et ohtude otsimine ei ole läbi.

„See on tõsine oht, mis nõuab neutraliseerimiseks pidevaid ja pühendunud jõupingutusi,” öeldakse avalduses, mida levitasid USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI), Riikliku Julgeoleku Agentuur (NSA), riikliku luuredirektori büroo ning Küberjulgeoleku ja Infrastruktuuri Julgeoleku Agentuur (CISA).

Pole teada, miks tehti see avaldus just eile, võttes arvesse, et valitsusametnikud ja küberjulgeolekueksperdid on juba nädalaid uskunud, et rünnaku eest vastutab Venemaa. Sellest hoolimata lööb see avaldus sellele informatsioonile riikliku julgeoleku ametkondade ametliku templi.

AP teatas detsembris, et Valge Maja ametnikud olid juba valmis tegema avaldust, milles süüdistati küberrünnakus Venemaad, aga neil kästi viimasel hetkel see ära jätta. Samal päeval kirjutas Trump Twitteris, et „küberhäkk on valeuudiste meedias palju suurem kui tegelikkuses”, ja väitis ilma tõendeid esitamata, et süüdlane on Hiina.

Senati luurekomitee demokraadist esimees Mark Warner väljendas pahameelt ametliku avaldusega venitamise üle ja ütles, et on kahetusväärne, et on võtnud aega üle kolme nädala, enne kui administratsioon nii olulise sissetungi kohta mingi süüdistava avalduse teeb. Warner avaldas lootust, et tuleb ka midagi kindlamat ja ka hoiatus Venemaale.

On peaaegu kindel, et küberrünnakule vastamise otsustamine langeb peagi ametisse astuva presidendi Joe Bideni õlule. Pole selge, kas vastus võib olla sanktsioonid, süüdistuste esitamine, ründavad küberoperatsioonid või mingi kombinatsioon neist.

Häkkimiskampaania oli oma ulatuselt erakordne. Valitsusasutuste ning riigikaitse- ja telekommunikatsiooniettevõtete arvutivõrkudes oli tegutsetud kuid, enne kui see avastati. Ekspertide sõnul andis see välisagentidele ohtralt aega koguda andmeid, mis võivad olla USA riiklikule julgeolekule ülimalt kahjustavad.