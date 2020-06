USA juhtivad eksperdid: näeme koroonaviiruse juhtude häirivat kasvu

Tervishoiuametnike paneel, sh dr Anthony Fauci, ütlesid Kongressi ees, et järgmised päevad saavad olema kriitilise iseloomuga, hoidmaks ära uute puhangute tekke, vahendab uudistekanal BBC.

Juhtumite arv on läinud kibekiirelt tõusu teele mitmes USA osariigis.

Juhtivad eksperdid ütlesid ka, et president Donald Trump pole neile kunagi öelnud, et testimist tuleks "aeglustada". Trump ütles nimelt nädalvahetusel toimunud kampaaniaüritusel, et ta on palunud oma ametnikel testimist vähendada, sest see aitaks ametlike arvude kasvu pidurdada.

"Minu teada ei ole kellegi meist kunagi öeldud, et testimist tuleks vähendada," ütles USA riikliku allergiate ja nakkushaiguste instituudi direktor dr Fauci Kongressi komiteele, mis hindab USA tegevust pandeemiale reageerimisel.

"Tõsiasi on, et me testime rohkem," lisas ta.

Temaga koos tunnistusi jaganud kolm teist eksperti haiguste tõrje- ja kontrollikeskusest (CDC), toidu- ja ravimiametist (FDA) ning tervishoiu- ja teenindusministeeriumist lükkasid samuti Trumpi väite ümber, öeldes, et neil ei ole kordagi palutud testimist vähendada.

USA diagnoosimisvõimekuse eest vastutav asetervishoiuminister Brett Giroir ütles seadusandjatele, et loodetavasti suudab USA sügiseks teha 40-50 miljonit testi kuus.

Valge Maja ütles pärast Trumpi avaldust kampaaniaüritusel, et ta pelgalt "lõõpis" testimise vähendamise kohta. Teisipäeval näis president aga seesuguse kirjelduse ümber lükkavat, öeldes ajakirjanikele: "Ma ei teinud nalja."

Tänase seisuga on USA oma näitajate poolest maailmas esikohal: COVID-19 on diagnoositud 2,3 miljonil ameeriklasel, kellest enam kui 120 000 on jätnud oma elu.

Trump teatas aga hiljutisel kampaaniaüritusel, et koroonaviirus, mida ta nimetas "Kung Flu viiruseks", on "hakanud kaduma".