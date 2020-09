USA juhtiv tervishoiuametnik: osariikidel tuleks olla koroonavaktsiini levitamiseks valmis juba novembris

"Oleme alati öelnud, et loodame vaktsiini saada selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks," vahendas dr Adamsi sõnu CNN. "See ei tähenda ainult ohutut ja tõhusat vaktsiini, vaid et see on valmis levitamiseks."

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus (CDC) on palunud osariikide tervishoiuametnikel valmistuda vaktsiini levitamiseks tänavu oktoobri lõpus või novembri alguses.

John Hopkinsi ülikooli statistika kohaselt on alates pandeemia algusest USA-s koroonaviirus diagnoositud 6,2 miljonil inimesel, kellest 188 252 on jätnud oma elu.

Adams tunnistas siiski sarnaselt teistele tervishoiuekspertidele, et koroonaviiruse vaktsiin selleks kuupäevaks on küll võimalik, kuid mitte tõenäoline.

Küsimusele, kas tema avaldus võimalikust vaktsiini väljajagamisest novembris on seotud president Donald Trumpi püüdlustega saada valituks teiseks ametiajaks, vastas Adams, et sellepärast ei tasu muretseda, sest kui sõltumatute ekspertide nõukogu ei leia, et selleks ajaks on olemas tõendid vaktsiini tõhususest, siis seda ka levitama ei hakata.

Adams märkis, et 1. ja 2. faasi uuringute andmed on siiski andnud positiivseid tulemusi.

"Kõige kõnekam asi, mida ma inimestele öelda saan, on see, et kui COVID-19 vaktsiin on saadaval, oleme mina ja mu pere selle saamise järjekorras," ütles Adams. "Ma arvan, et see on ohutu, ma arvan, et see on tõhus, ja ma arvan, et see aitab meil sellele haiguspuhangule punkti panna."