USA juhtiv nakkushaiguste ekspert pole Trumpiga päri: koroonaviiruse statistika on endiselt häiriv

USA riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi direktor Fauci hoiatas, et ka septembrikuu jätkub kõrgete nakkusnäitajate foonil, mis tähendab umbes 40 000 uue koroonaviiruse juhtumi ja 1000 surma lisandumist iga päev, vahendab Reuters.

Trump, kes on tunnistanud, et pisendas valimisaasta alguses levima hakanud koroonaviiruse ohtu, vältimaks paanikat, teatas neljapäeval, et tema uskumuse kohaselt on kriisi halvim osa nüüdseks möödanik.

"Ma ei saa sellega nõustuda, sest kui vaadata asja, mida äsja mainisite - statistikat... siis see on häiriv," ütles dr Fauci usutluses MSNBCle.

Fauci avaldas lootust, et riik ei näe pärast sügisest töölispüha nädalavahetust (7. septembril) kasvu nakatumisjuhtumite arvus, nagu pärast teisi pikki pühade nädalavahetusi alates maist.

Tema sõnul on oluline vähendada nakatumise määra enne sügis- ja talvise hooaja algust, kui inimesed veedavad rohkem aega siseruumides. "Te ei soovi seda alustada sedavõrd kõrge nakatumiste arvuga," tõdes Fauci.

Juhtiv nakkushaiguste ekspert hoiatas ühtlasi, et ka presidendivalimiste kampaaniaüritused vabas õhus võivad suurendada koroonaviirusesse nakatumise riski. "Ainult see, et viibite õues, ei tähenda, et olete kaitstud, eriti kui olete rahva hulgas ega kanna maski," ütles Fauci.

Trumpi väited ümber lükanud Fauci eitas ühtlasi, et administratsioon survestaks teda vaikima. "Igaüks, kes üritab mulle öelda, mida avalikult rääkida, mõistab - kui ta minust midagi teab -, et see ei lähe läbi," ütles Fauci. "Keegi ei hakka mind kunagi suukorvistama ega survestama, et ma midagi avalikult ütleksin."