USA juhtiv nakkusekspert Fauci hoiatas senatit, et liiga kiire avanemine toob kaasa kannatusi ja surma

Fauci ütles, et kui föderaalseid juhiseid ühiskonna taasavamiseks ei järgita, muutuvad väikesed tõusud graafikul uuteks haiguspuhanguteks, vahendab BBC News.

Samuti ütles Fauci, et USA tegelik surmajuhtumite arv on ilmselt suurem kui ametlik arv 80 000.

Fauci esines videoühenduse abil senati vabariiklaste juhitud komitee ees. Ta viitas Valge Maja plaanile „Ameerika taasavamine”, mis sisaldab kolme 14-päevast faasi, mida osariigid peaksid arvesse võtma koolide ja ettevõtete taasavamisel.

Mitmed osariigid on juba oma majandust taaskäivitamas, kuigi nakatumine on tõusu-, mitte langusteel.

Fauci hoiatas haiguspuhangu esile kutsumise eest, mida ei suudeta kontrollida, ning lisas, et selline puhang annaks majanduslikule taastumisele tagasilöögi ning viiks kannatuste ja surmani.

Küsimusele võimaliku uue haiguspuhangu kohta sügisel vastas Fauci, et see on täiesti mõeldav ja võimalik.

„Ma loodan, et kui meil on teise laine oht, suudame me sellega tegeleda väga efektiivselt, et hoida ära selle muutumine haiguspuhanguks,” ütles Fauci.

Fauci sõnul on arendamisel mitmeid vaktsiine, aga ei ole mingit garantiid, et need on efektiivsed, kuigi tema teadmiste põhjal teiste viiruste kohta on ta ettevaatlikult optimistlik.

„Meil on palju kandidaate ja lootus saada mitmeid võitjaid,” ütles Fauci. „Teisisõnu on mitmeid lööke väravale.”

Senati tervishoiu, haridustöö ja pensionide komitee kuulamist juhtis oma kodust vabariiklasest senaator Lamar Alexander, kes ütles: „Lõpmatult kodus püsimine ei ole selle pandeemia lahendus. Ei ole olemas piisavalt raha, et aidata kõiki, kellele suletud majandus kahju tekitab.”

Komitee juhtiv demokraat Patty Murray ütles, et president Donald Trump on rohkem huvitatud võitlusest tõe vastu kui võitlusest viiruse vastu.

Mõned osariigid on alustanud karantiinikorralduste tühistamist. Esimesena on selliseid samme astunud vabariiklaste juhitavad osariigid nagu Georgia, Oklahoma ja Alaska.

USA-s on kokku üle 1,3 miljoni nakatumisjuhtumi, mida on ligi kuus korda rohkem kui üheski teises riigis.