USA juhtiv koroonaekspert: meil on tõsine probleem

Valge Maja teadusnõukogu esimesel pressikonverentsil viimase kahe kuu jooksul ütles Fauci, et „ainus viis, kuidas me sellest olukorrast võitu saame, on teha sellele lõpp üheskoos“, vahendab uudistekanal BBC.

Kui tervishoiueksperdid kutsusid üles tegema rohkemat, et viiruse levikut tõkestada, siis USA asepresident Mike Pence kiitis riigi „progressi“.

Viimase ööpäevaga lisandus enam kui 40 000 uut COVID-19-sse nakatunut. Viiruse statistikat koguva John Hopkinsi ülikooli teatel oli tegemist uue päevase rekordiga, purustades eelmise rekordi pelgalt päev varasemast.

USA-s on kokku tuvastatud üle 2,4 miljoni nakatunu, kellest on jätnud elu enam kui 125 000 inimest - rohkem kui ühekski teises riigis maailmas.

Valge Maja teadusnõukogu kutsus millenniumi põlvkonda üles minema testima isegi juhul, kui sümptomeid ei esine.

Asepresident Pence ütles, et president Trump palus teadusnõukogul Ameerika inimesi informeerida seoses kasvava nakkusjuhtumite ja hospitaliseerimiste arvuga lõuna- ja lääneosariikides.

Taasavamisplaanid on tühistatud Texases, Floridas ja Arizonases.

USA tervishoiuametnike hinnangul on juhtumite tegelik arv tõenäoliselt kümme korda suurem kui teatatud arv.

Dr Fauci ütles, et käesolev tõus võis olla tingitud nii „võib-olla natuke liiga varajasest avanemisest“ kui ka jällegi „õigeaegsest avamisest, ent reeglite mitte korrapärasest jälgimisest“.

„Inimesed nakatavad teisi inimesi ja siis nakatavad lõpuks kedagi, kes on haavatav,“ ütles ta. "Teil on individuaalne vastutus enda ees, kuid teil on ka ühiskondlik vastutus, sest kui me tahame selle puhangu lõpetada, siis et see ka tegelikult lõpetada ... peame aru saama, et oleme osa protsessist."

Dr Fauci lisas, et kui levikut ei peatata, saavad lõpuks mõjutatud isegi need riigi piirkonnad, kus praegu hästi läheb. Asepresident Pence aga samal ajal kiitis riigi edasiliikumist pandeemiaga toimetulemisel, märkides "erakorralist edu" endistes viiruse epitsentrites nagu New York ja New Jersey.

„Aeglustasime levikut, tasandame kõverat, päästsime elusid,“ teatas ta.