USA juhtiv koroonaekspert Fauci ei ole üldse üllatunud, et Trump koroonaviiruse sai

Fauci esines eile telekanali CBS saates „60 Minutes”, vahendab CNN. „Ma olin mures, et ta jääb haigeks, kui nägin teda täiesti ohtlikus olukorras rahva hulgas – ei mingit eraldatust inimeste vahel ja peaaegu keegi ei kandnud maski,” ütles Fauci. „Kui ma seda televisioonis nägin, ütlesin ma: „Oh helde aeg. Sellest ei saa midagi head tulla, see peab olema probleem. Ja siis loomulikult tuligi välja, et see oli superlevitaja sündmus.”

Fauci viitas ilmselt Valge Maja roosiaias toimunud üritusele, kus Trump tegi teatavaks, et tema ülemkohtu kohtuniku kandidaat on Amy Coney Barrett. Pärast sellel 26. septembril toimunud üritusel osalemist on positiivseks osutunud vähemalt 12 inimese koroonaviiruse test.

Kuigi tseremoonia toimus vabas õhus ja paljusid osalenuid testiti enne nende osavõtu lubamist, on fotodelt ja videotest näha, et vähesed kandsid maski, paljud tervitasid üksteist kallistuste ja kätlemisega ning seisti ja istuti üksteisele väga lähedal.

Fauci ütles, et ta ei saa aru, miks peab Trump maski kandmist nõrkuseks.

Fauci kinnitas, et maskid tõesti töötavad.

