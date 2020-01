USA juhitav koalitsioon peatas tegevuse Iraagi aladel. Otsus puudutab nüüd ka eestlasi

Raketiünnakute alla sattumine on "piiranud meie võimekust korraldada väljaõpet meie partneritega ja toetada nende operatsioone Daeshi (Islamiriik) vastu ning seepärast oleme peatanud need tegevused," vahendas koalitsiooni pressiteadet uudisteagentuur AFP.

USA üksused, kes õpetavad välja kohalikke julgeolekujõude, langesid viimati eile õhtul pealinna Bagdadi lähistel rünnakute alla, kui mitu raketti langes al-Baladi õhuväebaasi territooriumile.

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni juhataja Susan Lilleväli ütles eile, et praegu viibib Iraagis kuueliikmeline Eesti väljaõppemeeskond USA juhitava äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS või ka Daesh) vastase sõjalise operatsiooni Inherent Resolve raames.

Tänane otsus puudutab ka neid. Lilleväli kinnitas nüüd, et veel on vara öelda, kas ja millal sõdurid Eestisse naasevad, kuna info missiooni katkestamise kohta on väga värske.

USA juhitava koalitsiooni sõjaline missioon terroriorganisatsiooni vastu on eraldiseisev NATO väljaõppemissioonist, mille peatamisest teatas allianss omakorda juba laupäeva hommikul.

Teade selle kohta tuli pelgalt päev pärast seda, kui USA tappis Iraagi pealinna Bagdadi lähedal raketirünnakuga Iraani relvajõudude mõjuvõimsama kindrali Qasem Soleimani, vahendas AFP.

Väljaõppemissiooni (NMI: NATO Mission Iraq) raames on Iraagi territooriumil sealse valitsuse kutsel 500 NATO sõdurit, kes aitavad suurendada kohalike julgeolekujõude võimekust võitluses terroriorganisatsiooniga Islamiriik.