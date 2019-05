USA jätkab turmtuld Huawei suunas: julgeolekuriskiga telekommunikatsioonifirmade tegevus Ühendriikides keelati

BBC kirjutab, et Trump nimetab seda riigile suureks ohuks ja ütleb, et Ameerikat tuleb kaitsta välise halva mõju eest. Määruses pole ühtegi tootjat nimetatud, ent on selge, et ennekõike on see suunatud Huawei vastu.

USA on survestanud ka oma liitlasi olema Huawei suhtes kriitilised ja mitte kaasama neid oma 5G võrku.

Lisaks on Ühendriikide valitsus Huawei lisanud nende firmade nimekirja, kes ei saa USA ettevõtetega koostööd teha ilma valitsuse vastava loata.

Arvatakse, et praegused otsused muudavad veelgi keerukamaks USA ja Hiina omavahelised suhted.