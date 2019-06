USA jäi ainsa G20 riigina kõrvale seisukohavõtust kliimamurede teemal

Juba ka eelmisel aastal palus USA oma seesuguse seisukoha ära märkida G20 tippkohtumise ühisavalduses, jäädes toona samuti ainsana ühisseisukohast sel teemal kõrvale, vahendab uudistekanal BBC.

Ülemaailmne meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) hoiatas toona vahetult enne kohtumise algust, et „maailma soojenemise suundumus on ilmselge ega peatu“. Kui rekordkõrgele kasvuhoonegaaside sisaldusele atmosfääris mitte reageerida, on maailma keskmine temperatuur vähem kui saja aasta pärast kolm kuni viis kraadi senisest kõrgem, mis tähendaks tohutut katastroofi, hoiatas WMO.

ÜRO 2015. aasta kliimakonverentsil saavutati ülemaailmne kokkulepe, hoidmaks kontrolli all kliimamuutusi, üritades tagada, et temperatuur Maal ei tõuseks üle kahe pügala. Lepe sunnib kõiki riike oma kasvuhoonegaaside emissioone vähendama.

Allkirja keeldusid sellele toona andmast ainult Süüria ja Nicaragua.

Trump andis USA kliimaleppest taandumisest teada tunamullu suvel, põhjendades, et see on USA suhtes väga ebaõiglane. „Ma loodan, et meil õnnestub saavutada õiglane kokkulepe. Oleks suurepärane, kui meid saadaks edu. Kui ei, siis pole ka midagi lahti,“ ütles ta.