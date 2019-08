USA ja viis Euroopa riiki nõudsid Vene vägede lahkumist Gruusiast

Avaldus tehti Vene-Gruusia sõja 11. aastapäeva puhul. Kuus riiki väljendasid lisaks toetust Gruusia sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele puutumatusele ja kutsusid Venemaad üles täitma 2008. aasta sõja järel sõlmitud lepinguid, mille järgi peavad relvaüksused tagasi tõmbuma konfliktieelsetele positsioonidele.

USA välisministeerium kutsus omapoolses avalduses Venemaad üles lõpetama Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvuse tunnustamine. „Me ei lõpeta tööd selle nimel, et Venemaa lõpetaks suveräänse Gruusia territooriumi okupeerimise,” märgitakse teates.

Vene ÜRO delegatsiooni esindaja Dmitri Poljakov ütles ajakirjanikele, et ainuke viis Kaukaasia jõukuse parandamiseks ja pingete maandamiseks on see, kui Gruusia kahe „iseseisva riigiga” dialoogi alustab. Vene välisministeerium mõistis omakorda hukka „Tbilisi võimude ja selle Lääne toetajate Vene-vastase hüsteeria.”