USA ja Venemaa peavad täna Helsingis läbirääkimisi tuumarelvade piiramise üle

Venemaa välisministeerium kinnitas TASS-ile, et läbirääkimisi peetakse 5. oktoobril Helsingis, vahendab Yle Uutiset.

Vene ajalehe Kommersant teatel juhib Venemaa delegatsiooni asevälisminister Sergei Rjabkov ja USA delegatsiooni presidendi relvastuskontrolli eriesindaja Marshall Billingslea.

USA ja Venemaa vahel sõlmitud tuumarelvade arvu piiravad lepingu, niinimetatud uue Uue START-i kehtivus lõpeb veebruaris. Uue lepingu üle on läbirääkimisi peetud, aga need ei ole edukad olnud.

USA on esitanud tingimusi, mida Venemaa ei ole valmis vastu võtma. Venemaa on välja pakkunud, et praeguse lepingu kehtivust pikendatakse endisel kujul.

Eelmisel korral kohtusid delegatsioonid augustis Viinis.

Kommersanti teatel selgub Helsingis, kas USA ja Venemaa suudavad tuumarelvade piiramises üldse kokku leppida ja kui suudavad, siis millise aja jooksul.

Kommersant kirjutas, et on võimalik, et kohtumine lõpeb tulemusteta.

„Ka eelmises voorus 2017. aastal olid Ühendriikide ja Venemaa asevälisministrid Helsingis. Nüüd algas suvel Viinis uus voor ja me ütleme läbirääkijatele jälle tere tulemast,” kommenteeris Soome president Sauli Niinistö.

USA ja Venemaa läbirääkijad kohtuvad ka Niinistö ja Soome välisministri Pekka Haavistoga.