USA ja Suubritannia süüdistavad venelasi raketikatsetuse korraldamises kosmoses

Tegemist on esimese korraga, mil Suurbritannia avalikkust Venemaa seesugusest tegevusest teavitab. Vaid mõned tunnid hiljem mõistis selle hukka ka USA, kirjeldades toimunut kui "satelliidivastase relva katsetust", vahendab uudistekanal The Guardian.

Suurbritannia kosmosedirektoraadi juht Harvey Smyth tõdes neljapäeval, et neile „teeb muret viis, kuidas Venemaa katsetas ühte oma satelliiti, tulistades välja relvaomadustega laskekeha".

„Sellised tegevused ohustavad kosmose rahumeelset kasutamist ja võivad tekitada jäätmeid, mis võivad ohustada satelliite ja kosmosesüsteeme, millest maailm sõltub. Kutsume Venemaad üles edaspidi sellistest katsetustest hoiduma," ütles Smyth.

"Samuti kutsume Venemaad üles jätkama konstruktiivset koostööd Suurbritannia ja teiste partneritega, et julgustada vastutustundlikule käitumisele kosmoses."

USA kosmosejuhtkond ütles, et Venemaa "saatis orbiidile uue objekti" satelliidilt Kosmos 2543.

"Orbiidil toimunud relvakatsetuse läbiviimiseks kasutasid venelased sama satelliidisüsteemi, mille suhtes väljendasime muret juba selle aasta alguses, kui Venemaa manööverdas USA valitsusele kuuluva satelliidi lähedal," märkis kosmosejõudude juht kindral Jay Raymond.

"Need on järjekordsed tõendid sellest, et venelased jätkavad kosmosesüsteemide arendamist, et ohustada USA ja tema liitlaste kosmosetehnikat, nagu on kirjas Kremli avaldatud militaardoktriinis," lisas Raymond.