USA inimõigusorganisatsioon: Ungari pole enam demokraatlik riik

Freedom House märkis värskes "Nations in transit" raportis, et „üha suurem hulk valitsejaid Kesk- ja Ida-Euroopas on loobunud isegi teesklemast, et nad mängivad demokraatia reeglite järgi. Nad ründavad avalikult demokraatlikke institutsioone ja töötavad isikuvabaduste piiramise kallal.”

Need rünnakud on Freedom House’i sõnul viinud demokraatia kokkuvarisemiseni üle Kesk-Euroopa, Balkani ja Euraasia, mis on liigutanud osa riike madalamatesse demokraatia kategooriatesse või eemaldanud nad sealt sootuks.

Poola on langenud tugeva demokraatia kategooriast (ametlikult consolidated democracy) nõrga demokraatia kategooriasse (semi-consolidated democracy). Ungari, Serbia ja Montenegro ei mahu enam üldse demokraatlike riikide kategooriasse, vaid on ülemineku- ja hübriidrežiimide jaotuses.

Ungari kukkumine oli raporti ajaloo kõige järsem. Riigi väljalangemine demokraatiate arvestusest oli seotud valimiste, kohalike valitsuste ja korruptsiooniga.

„Paljud juhid selles piirkonnas ei teeskle enam, et neid huvitab demokraatia või õigusriik,” ütles Michael J. Abramowitz, Freedom House’i president. „On aeg, et Euroopa juhid, kes on vabadustele pühendunud, pööraksid tähelepanu kriisile nende enda naabruskonnas. Ameerika Ühendriikidel on samuti mängida pöördeline roll ja peaks end uuesti pühendama välispoliitikale, mis rõhutab demokraatlike väärtuste kaitset.”

Eesti on uuritavate riikide seas küll esimene ehk kõige demokraatlikum ja sama skooriga, mis eelmisel aastal, kuid meedia iseseisvuse skoor langes. Languse taga oli kaks faktorit: suurenenud verbaalsed rünnakud koalitsiooni poolt ning ajakirjanike mure autonoomsuse pärast mõnes väljaandes.

Demokraatlike riikide arv on raporti järgi 25 aasta madalaimal tasemel: 29 hinnatud riigist 10 liigitus demokraatiaks, 10 hübriidrežiimiks ja 9 autoritaarseks režiimiks. Viimase kümnendi jooksul on hübriidrežiimide arv enam kui kolmekordistunud ning demokraatiate arv vähenenud kolmandiku võrra.

„Koroonaviiruse kriis on loonud käänupunkti, pärast mida võivad asjad muutuda palju hullemaks või demokraatiat võidakse taaselustada,” ütles Abramowitz. „Me loodame, et see kogemus ilmestab läbipaistva ja vastutusvõimelise valitsemise tähtsust ja katalüseerib uut nõudmist muutuse järele.”