USA hõivas sanktsioonide rikkumise eest Põhja-Korea kaubalaeva

USA ja ÜRO on väitnud, et Põhja-Korea on kasutanud kivisöe ebaseaduslikku müüki oma tuumarelva- ja raketiprogrammi finantseerimiseks, vahendab CNN.

USA justiitsministeeriumi kõrged ametnikud nimetasid laeva hõivamist esimeseks omataoliseks ning teatasid, et see oli osa USA Põhja-Korea valitsusele maksimaalse surve avaldamise kampaaniast.

Wise Honest oli Põhja-Korea suuruselt teine kaubalaev, mis oli võimeline vedama kümneid tuhandeid tonne kaupa. Prokuratuuri sõnul kasutati laeva ka rasketehnika vedamiseks Põhja-Koreasse.