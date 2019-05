USA hävitajad saatsid Alaska ranniku lähistel nelja Vene pommitajat ja kaht hävitajat

Vene tuumarelva kandmiseks võimelised kaugpommitajad lendasid USA õhukaitse tuvastustsooni (ADIZ), mis ulatub Alaska läänerannikust umbes 200 miili (320 kilomeetri) kaugusele, vahendab CNN.

USA sõjaväelased peavad Vene pommitajate lende osaks Moskva jõupingutustest oma personali väljaõpetamiseks potentsiaalseks kriisiks, näidates samal ajal vastastele oma jõudu.

„NORAD-i hävitajad lõikasid vahelt Vene pommitajad+hävitajad, mis sisenesid Alaska ADIZ-isse 20. mail. 2x Tu-95 lõikasid vahelt 2x F-22; teise grupi 2x Tu-95+2x Su-35 lõikasid vahelt veel kaks F-22; NORAD-i E-3 pakkus üldist seiret. Lennukid jäid rahvusvahelisse õhuruumi,” teatas NORAD Twitteris.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm