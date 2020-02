USA hakkab ameeriklasi karantiinis kruiisilaevast evakueerima

USA-st pärit reisijatele ja meeskonnaliikmetele öeldi saatkonna poolt saadetud kirjas, et pühapäeval korraldatakse lend neile, kes tahavad USA-sse naasta. Teadaolevalt on laeva pardal sadu ameeriklasi, kirjutab ajaleht The New York Times.

"Me tunnistame, et see on olnud stressirohke kogemus ja pühendume endiselt kogu võimaliku toetuse pakkumisele ning näeme teid ohutult ja kiiresti taasühinemas pere ja sõpradega Ameerika Ühendriikides," seisis kirjas.

Laev Diamond Princess paigutati Yokohama linna sadamas karantiini eelmise nädala alguses pärast seda, kui selle pardal olnud Hongkongist pärit mehel diagnoositi uus tundmatu koroonaviirus Covid-19.

17-korruselise kruiisilaeva pardal on umbes 3700 reisijat ja meeskonnaliiget. Täna kasvas nakatunute arv laeva pardal 67 inimese võrra kokku vähemalt 285-ni.

Ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia vahendusel on reisijad avaldanud muret, et Jaapani rahva kaitseks ja viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud karantiin paneb nende elud ohtu. Ekspertide sõnul oli nakkus võimeline laeva pardal levima, hoolimata inimeste isoleerimiseks tarvitusele võetud meetmetest.