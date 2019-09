USA Georgia osariigi rannikul vajus külili autosid vedanud laev

USA rannikuvalve teatas, et Golden Ray nimelise laeva pardal oli loots ja 23-liikmeline meeskond, kui see St. Simonsi väinas ümber läks. 20 inimest päästeti, vahendab Reuters.

Päästjad otsisid veel nelja meeskonnaliiget, kes arvati olevat laeva masinaruumis, teatasid Hyundai Glovis ja Lõuna-Korea välisministeerium.

Päästetute hulgas oli kuus lõunakorealast, 13 filipiinlast ja ameeriklasest loots.

Autod laeva pardal on Hyundaid ja Kiad.

Veebilehe Vessel Finder andmetel külastas laev viimati Brunswicki sadamat ja oli teel Baltimore’i. Alus on ehitatud 2017. aastal ja on Marshalli saarte lipu all.

Golden Ray pardale mahub 6933 autot.