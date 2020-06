USA föderaalprokurör peatas Valge Maja katse ta vallandada

USA Manhattanil tegutsev prokurör Berman ütles, et sai reede õhtul USA justiitsministri William Barri välja antud pressiteatest teada, et ta "paneb ameti maha".

Barr ei põhjendanud seda sammu.

60-aastane Berman on oma ametisoleku ajal osalenud paljude president Donald Trumpi kaastöötajate kohtu alla andmises.

Nende hulka kuulub president Trumpi endine advokaat Michael Cohen, kes kandis vanglakaristust Kongressile valetamise ja rahapettuste kampaaniate eest. Prokuratuur on uurinud ka Trumpi praeguse advokaadi Rudy Giuliani tegevust.

Prokurör Berman on ka seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini uurimise eest vastutav prokurör ning alles hiljuti väljendas ta pettumust Yorki hertsogi soovimatuse üle uurijatega kõnelda.

Juunikuu alguses ütles Berman, et Epsteini endine sõber prints Andrew on "korduvalt keeldunud meie taotlusest" tunnistuste andmiseks. Hertsogi advokaadid lükkavad aga ümber väited, et ta pole koostööd teinud.

Otsus Bermani ametist taganemise kohta tuli mõni päev pärast seda, kui endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles oma raamatus, et president Trump survestas Bermani, et viimane peataks Türgi Halkbanki juurdluse, et valitsus saaks sõlmida kokkuleppe Türgi presidendiga.

William Barr - presidendi lähedane liitlane - ütles oma avalduses, et Trump kavatseb nimetada Bermani järeltulijaks praeguse väärtpaberi- ja börsikomisjoni esimehe Jay Claytoni - mehe, kes pole eales föderaalprokurörina töötanud.

Twitteris kirjutades ütles Bermani eelkäija Preet Bharara, et Bermani väljavahetamise aeg ja viis olid kummalised. "Miks vabastab president reede õhtul vähem kui viis kuud enne valimisi SDNY-s (New Yorgi lõunaosa) ametist prokuröri, kelle ta alles hiljuti ise välja valis?" väljendas Bharara üllatust.

Berman ütles oma avalduses: "Ma sain täna õhtul justiitsministri pressiteatest teada, et astusin Ameerika Ühendriikide prokuröri kohalt tagasi. Ma ei ole tagasi astunud ega kavatse oma ametist loobuda."

Ta märkis, et astub tagasi vaid siis, kui Senat kinnitab ametisse presidendi poolt pakutud järeltulija.