USA föderaalprokuratuur: Kapitooliumi ründajad kavatsesid kinni võtta ja mõrvata valitud ametnikke

Prokuratuur esitas sellise seisukoha avalduses, milles palutakse kohtunikul võtta vahi alla vandenõuteooria QAnon toetaja Arizonast, Jacob Chansley, keda pildistati sarvi kandmas asepresident Mike Pence’i laua juures senati istungitesaalis, vahendab Reuters.

USA justiitsministeeriumi Arizona juristide kirjutatud vahi alla võtmise taotluses kirjeldatakse detailselt Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juurdlust Chansley kohta ja paljastatakse, et ta jättis Pence’i jaoks maha teate: „See on ainult aja küsimus, tuleb õigusemõistmine.”

„Tugevad tõendid, sealhulgas Chansley oma sõnad ja teod Kapitooliumil, toetavad seda, et Kapitooliumi märatsejate kavatsus oli kinni võtta ja mõrvata Ühendriikide valitsuse valitud ametnikke,” kirjutas prokuratuur.

Prokurörid ja föderaalagendid on hakanud Kapitooliumi vägivallaga seoses karmimaid süüdistusi esitama. Näiteks süüdistatakse pensionil tuletõrjujat Robert Sanfordi politseinikule tulekustuti vastu pead viskamises ja Peter Stagerit teise politseiniku peksmises lipuvardaga.

Chansley puhul sisaldavad süüdistused prokuratuuri sõnul aktiivset osalemist mässukatses Ühendriikide valitsuse vägivaldseks kukutamiseks. Prokuratuur teatas ka, et see mäss on endiselt käimas ja korrakaitseametkonnad valmistuvad uuteks meeleavaldusteks Washingtonis ja osariikide pealinnades.

Prokuratuur väitis ka, et Chansley kannatab narkootikumide kuritarvitamise ja vaimuhaiguse käes ning teda peetakse ohuks lennuliiklusele.

„Chansley on avalikult rääkinud oma usust, et ta on tulnukas, kõrgem olend, ja on siin Maa peal, et tõusta teise reaalsusse,” kirjutas prokuratuur.

USA justiitsministeerium on seoses rahutustega Kapitooliumil algatanud üle 80 kriminaaljuurdluse. FBI-l on tänu ohtratele videotele ja fotodele sotsiaalmeedias üle 200 kahtlusaluse.