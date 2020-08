USA evangeelsete kristlaste liider sattus veidrasse seksiskandaali

Falwelli isa oli kuulus baptistlik jutlustaja Jerry Falwell seenior, kes oli tuntud Virginia Thomas Roadi „megakiriku” ja Liberty ülikooli asutajana. Pärast isa surma võttis koguduse juhtimise üle noorem poeg Jonathan ja vanemast pojast Jerryst sai ülikooli president. Liberty ülikool eeldab oma üliõpilastelt seksuaalset puhtust, mille hulka kuulub abieluvälise seksi vältimine ja kombekas rõivastus.

Üks kummaline intsident toimus augusti alguses, kui Falwell juunior avaldas sotsiaalmeedias foto endast ja tundmatust naisest, mõlemad lõbusa ilmega ja üks püksinööp lahti nööbitud. Lisaks hoiab Falwell käes joogiklaasi, mis pildile lisatud selgituse kohaselt täitis rekvisiidi aset ja ei sisaldanud mingil juhul alkoholi. Falwell kustutas hiljem foto, vabandas ja selgitas, et tegu oli naljaga, pildil viibinud naine aga olevat tema abikaasa Becki assistent.

Pühapäeval aga andis Falwell ootamatult avameelse intervjuu ajalehele Washington Examiner, kus ta tunnistas, et tema abikaasa Beckil olevat olnud afäär noore peretuttava Giancarlo Grandaga. Falwell andis mõista, et paduusklik pere on langenud väljapressimise ohvriks. Granda jutu järgi jätab Falwell aga vähemalt pool lugu rääkimata.

Jerry and Giancarlo at the secluded Florida Keys resort where jerry, Giancarlo and Becki vacationed together. Because what middle aged couple doesn’t have a 23 year old join them on vacation? pic.twitter.com/FYv3O9NWrw