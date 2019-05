USA esitas türklastele ultimaatumi: peatage raketisüsteemide ostmine Venemaalt

Ultimaatumi kohaselt on türklastel aega kaks nädalat loobuda raketitehingust Venemaaga; vastasel juhul kehtestatakse Ankarale sanktsioonide pakett, vahendab uudistekanal Deutsche Welle.

Juba aprilli lõpus lubas president Recep Tayyip Erdoğani asetäitja Fuat Oktay, et Türgi ei allu iial USA ähvardustele või reaalsetele sanktsioonidele ega loobu ka nende kiuste Venemaalt õhutõrjesüsteemide S-400 ostmisest.

Ankara otsus Venemaalt raketitehnoloogiat hankida pingestab selle läbisaamist NATO liitlastega, ennekõike ameeriklastega, sest nende sõnul ei ole see ühitatav NATO sõjatehnikaga.

USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan hoiatas, et juhul, kui riik tehinguga jätkab, peab see tõenäoliselt ka tegema lõpu hävituslennukite F-35 tugitootmisele Türgis, sest see võib ohustada alliansi julgeolekut.