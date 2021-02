USA esindajatekoja vabariiklased ei arvanud vandenõuteoreetikut Greene’i komiteedest välja ja asi läheb hääletusele

Esindajatekoda kontrollivad demokraadid teatasid, et korraldavad täna hääletuse Greene’i komiteedest väljaarvamiseks. Vabariiklased püüavad vastuseks komiteedest välja arvata üht demokraati, vahendab BBC News.

McCarthy möönis, et Greene’i avaldused on tekitanud „paljudele sügavaid haavu”.

„Mineviku avaldused, mida Greene’i on teinud ja toetanud koolitulistamiste, poliitilise vägivalla ja antisemiitlike vandenõuteooriate kohta ei esinda esindajatekoja vabariiklaste väärtusi ja veendumusi,” ütles McCarthy oma eilses avalduses. „Ma mõistan need avaldused üheselt hukka. Ma olen need hukka mõistnud minevikus ja jätkan nende hukkamõistmist täna. Ma tegin selle Marjoriele selgeks, kui me kohtusime. Ma tegin selgeks ka selle, et kongressi liikmetena on meil vastutus pidada kinni kõrgematest standarditest kui see, kuidas ta end esitles eraisikuna.”

Samas süüdistas McCarty aga demokraate topeltstandardites ja oma seadusandjate vastutusele võtmata jätmises.

Vabariiklased on varem ühe oma esindajatekoja liikme komiteedest välja arvanud. Steve King arvati 2019. aastal välja kolmest komiteest pärast seda, kui ta küsis, miks peetakse valgete ülemvõimu pooldamist solvavaks.

Poliitikaväljaande The Hill teatel sai Greene eile suletud uste taga erakonnakaaslastelt seistes aplausi, kui ta oma varasemate avalduste eest vabandust palus.

Teadete kohaselt ütles Greene, et eksis, kui ilmutas uudishimu kummalise vandenõuteooria QAnon vastu. Selle teooria järgi peab endine president Donald Trump varjatud sõda satanistidest pedofiilide vastu.

Allikate sõnul rääkis Greene veel, et ütles oma lastele, et on saanud õppetunni postituste jagamise kohta sotsiaalmeedias.

Twitteris teatas Greene, et kogus kahe päevaga oma poliitiliste kampaaniate jaoks 160 000 dollarit. „Jätkame demokraatide maffiale sõnumi saatmist,” lisas Greene.

Esindajatekoja mõjukaim demokraat, spiiker Nancy Pelosi ütles, et täna toimub hääletus Greene’i hariduskomiteest ja eelarvekomiteest väljaarvamiseks. Vaja on lihthäälteenamust.

„McCarthy võimetus oma erakonda efektiivselt juhtida annab võtmed Greene’i – antisemiidi, QAnoni pooldaja ja 9/11 tõekuulutaja – kätte,” ütles Pelosi.