USA esindajatekoja spiiker Pelosi kuulutas välja Trumpi ametliku tagandamisjuurdluse: on reetnud ametivande

„Täna teen ma teatavaks, et esindajatekoda liigub edasi ametliku tagandamisjuurdlusega,” ütles Pelosi lühikeses kõnes Kapitooliumil, vahendab CNN. „President tuleb vastutusele võtta. Keegi ei ole seadusest kõrgemal. Presidendi senine tegevus on rikkunud tõsiselt põhiseadust.”

Pelosi, kes on pikka aega püüdnud hoida demokraate eemal sellest poliitiliselt lõhestavast küsimusest, reageeris tõsisele nihkele demokraatide hulgas, mis järgnes Trumpi tunnistusele, et ta arutas endise asepresidendi Joe Bideni ja tema poja teemat telefonivestluses Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Viimase 48 tunni jooksul on paljud väljendanud oma toetust tagandamisjuurdlusele.

„Sel nädalal tunnistas president, et palus Ukraina presidendil astuda tegevusse, mis oleks talle poliitiliselt kasulik. Trumpi presidentuuri tegevus paljastas presidendi ametivande reetmise vääritu fakti, meie riikliku julgeoleku reetmise ja meie valimiste aususe reetmise,” ütles Pelosi.