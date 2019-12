USA esindajatekoja õiguskomitee avaldas täismahus Trumpi ametikuritegude juurdluse raporti

Komitee teeb kokkuvõtte, et Trumpi käitumises on tekkinud muster: see ei ole esimene kord, kui ta on kaasanud välise sekkumise valimistesse, on paljastatud ja püüdnud siis takistada järgnenud juurdlust. Komitee hinnangul jätkab ta sellel rajal.

„Kõigil ülaltoodud põhjustel jätkab president Trump riigi julgeoleku, demokraatia ja põhiseadusliku süsteemi ohustamist, kui tal lubatakse ametisse jääda. See oht ei ole hüpoteetiline,” öeldakse raportis.