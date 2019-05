USA esindajatekoja komitee hinnangul tuleks peaprokurör Barr vastutusele võtta kongressi solvamise eest

Demokraatidest kongresmenid algatasid selle tegevuse seetõttu, et Barr ei allunud õiguslikule korraldusele avaldada Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumist uurinud eriprokurör Robert Muelleri raport toimetamata, vahendab BBC News.

Pärast seda korraldust palus Barr president Donald Trumpil kinnitada tema õigust täidesaatvale privileegile peatada raporti toimetamata vesiooni avaldamine.

Eile hääletas esindajatekoja õiguskomitee häältega 24-16 selle poolt, et viia kongressi solvamise süüdistus peaprokuröri vastu esindajatekoja täiskogu hääletusele.

Demokraatide sõnul peavad nad nägema täiemahulist raportit ja tõendeid, millele see toetub, et uurida võimalikku õigusemõistmise takistamist Trumpi poolt.

Esindajatekoja õiguskomitee esimees Jerrold Nadler nimetas Trumpi administratsiooni keeldumist Muelleri raporti täies mahus kongressile avaldamisest „rünnakuks meie demokraatia tuuma vastu”.

Et Barrile oleks tõesti võimalik süüdistus esitada, peaks tema vastu hääletama kogu esindajatekoda, kus demokraatidel on enamus häältega 235-197. See oleks aga suuresti sümboolne, sest on vähe lootust, et justiitsministeerium esitaks oma juhile süüdistuse kuritegelikus solvamises.