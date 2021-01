USA esindajatekoja demokraadid lubavad Trumpile kiiret süüdistuse esitamist, kui Pence ja kabinet teda maha ei võta

Pelosi ütles, et esindajatekoda püüab kohaliku aja järgi täna hommikul võtta ühehäälselt vastu resolutsiooni, milles kutsutakse Pence’i ja Trumpi kabinetti rakendama USA põhiseaduse 25. parandust ja Trumpi ametist kõrvaldama, vahendab CNN.

Kui seda resolutsiooni ei võeta vastu ühehäälselt, ja vabariiklaste vastuseisu arvesse võttes seda kindlasti ei juhtu, tuuakse küsimus homme hääletamiseks täiskogu ette.

Resolutsioonis kutsutakse Pence’i reageerima 24 tunni jooksul ja kui ta seda ei tee, läheb esindajatekoda ametikuriteo süüdistuse esitamise protsessiga edasi.

„Kaitstes meie põhiseadust ja meie demokraatiat, tegutseme me kiiresti, sest see president kujutab endast vahetut ohtu mõlemale. Päevade möödudes on õudus selle presidendi poolt toime pandud jätkuva rünnaku üle meie demokraatiale suurenenud ja nii on ka vajadus tegutsemise järele,” ütles Pelosi.

Esindajatekoja demokraadid on pärast viie inimese surma kaasa toonud rahutusi Kapitooliumil kiiresti ametikuriteo süüdistuse esitamise resolutsiooni ümber ühinenud.

Demokraatidest esindajatekoja liikmed David Cicilline, Jamie Raskin ja Ted Lieu esitlevad resolutsiooni tänasel esindajatekoja pro-forma istungil. Resolutsiooni ühes artiklis süüdistatakse Trumpi „ülestõusule õhutamises”.

Cicilline kirjutas eile Twitteris, et resolutsioonil on üle 200 toetaja ehk pea kõik esindajatekoja vabariiklased.

Esindajatekoja demokraadid arutavad veel, kas ametikuriteo süüdistuse esitamise üle hääletamine võiks toimuda homme või kolmapäeval.

Pelosi ütles eile õhtul intervjuus telekanali CBS saatele „60 Minutes”, et talle meeldib 25. paranduse rakendamise mõte, „sest sellega saab temast lahti”, aga ta seletas, et üks põhjuseid, miks ollakse ametikuriteo süüdistuse esitamise poolt, on see, Trump ei saaks enam uuesti presidendiametisse.

Mitmed kongressi vabariiklased on ühinenud demokraatidega ja öelnud selgelt, et tahavad Trumpi ametist lahkumist, kuigi kõik ei ole nõus, et ametikuriteo süüdistuse esitamine on õige valik.