USA esindajatekoda tunnustas armeenlaste genotsiidi ja toetas Türgi-vastaseid sanktsioone

USA kongressis on igasugused algatused armeenlaste genotsiidi tunnustamiseks aastakümneid toppama jäänud. On kardetud, et need muudavad keerulisemaks suhteid Türgiga, ja kaasa on aidanud Ankara intensiivne lobitöö.

Viimastel kuudel on aga USA seadusandjad Türgi peale pahaseks saanud, sest viimane ostis USA sanktsioone eirates Vene raketitõrjesüsteemi ja tungis Põhja-Süüriasse, et võidelda kurdide vastu.

Türgi mõistis mõlemad resolutsioonid kiiresti hukka, teatades, et genotsiidiresolutsioonil puudub igasugune ajalooline või õiguslik alus ning lisades: „Mõttetu poliitilise sammuna on selle ainsad adressaadid Armeenia lobi ja Türgi-vastased rühmitused.”

Türgi välisministeerium teatas, et kõrgemate ametnike ja relvajõudude vastased sanktsioonid ei sobi kokku NATO alliansi vaimuga ning on vastuolus Põhja-Süüria relvarahukokkuleppega, mille Türgi sõlmis Trumpi administratsiooniga 17. oktoobril.

„Me kutsume USA kongressi mitte kasutama kahepoolseid küsimusi riigisiseseks poliitiliseks tarbimiseks ja tegutsema vastavuses meie alliansi ja partnerluse vaimuga,” teatas Türgi välisministeerium, õhutades Trumpi administratsiooni astuma samme suhete edasise halvenemise vältimiseks.