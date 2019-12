USA esindajatekoda toetas Donald Trumpi tagandamist

Donald Trump ütles pärast esindajatekoja hääletust kampaaniaüritusel Michiganis, et demokraadid on täis vihkamist ning "need inimesed on hullud".

President usub Valge Maja kinnitusel, et senat ei luba tema tagandamist ja ta saab jääda riigipeaks järgmiste valimisteni. "President on kindel, et senat taastab korra, õigluse ja nõuetekohase menetluse, mida esindajatekoda eiras," seisab USA presidendi kantselei teates.

Edasi suunatakse süüdistamismenetlus USA kongressi ülemkotta ehk senatisse, kus arutelud toimuvad jaanuaris. Senati enamuse liider Mitch McConnell ütles teisipäeval poliitlõunal vabariiklastest senaatoritele, et teatab nädala lõpuks senati kohtuprotsessi alguse kuupäeva.

Donald Trumpist sai Andrew Johnsoni (1868) ja Bill Clintoni (1998) järel kolmas Ühendriikide president, kelle esindajatekoja on ametist tagandanud. Lisaks astus Richard Nixon 1974. aastal tagasi enne, kui esindajatekoda jõudis tema tagandamist hääletada. Johnsonit ega Clintonit senat samas süüdi ei mõistnud, nii et nad said oma ametis jätkata.